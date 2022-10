Diocesi: Trapani, prosegue l’avvicendamento dei parroci. Mons. Fragnelli, “promessa di crescita per la comunità”

Foto diocesi Trapani

Proseguono gli avvicendamenti nelle parrocchie della diocesi di Trapani. Domani alle 11 il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la celebrazione d’ingresso del nuovo parroco della chiesa di Nostra Signora di Loreto a Trapani don Giovan Battista Lipari; alle 19 sarà nel Santuario-Fortezza di San Vito Lo Capo per presentare l’amministratore parrocchiale don Gaetano Costa.

Lunedì 3 ottobre, primi vespri della festa del santo patrono d’Italia, il vescovo sarà ad Alcamo nella chiesa di San Francesco d’Assisi dove alle 19.30 presenterà il nuovo amministratore parrocchiale don Fabio Angileri. Sabato 8 ottobre alle 17.30 il vescovo presiederà la celebrazione eucaristica nella parrocchia di Palma (Misiliscemi) per l’ingresso del nuovo parroco don Emanuel Mancuso. Domenica 9 ottobre alle ore 10 si terrà l’ingresso del nuovo parroco a Xitta: don Mario Massimo Catania e alle 17.30 a Dattilo (Paceco) la presentazione del parroco don Antonino Catalano.

“I cambiamenti – ha voluto sottolineare il vescovo – sono ispirati dal desiderio di maggiore impegno della diocesi per l’evangelizzazione sia per mezzo della vita parrocchiale e sia attraverso le ministerialità vecchie e nuove che si impongono alla nostra attenzione diocesana. Cambio parroco significa promessa di crescita per la comunità” .