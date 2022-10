Diocesi: Teramo, domani la “Partita del cuore” per la missione passionista in Tanzania e la rassegna delle corali

(foto Santuario San Gabriele)

Si giocherà domani, domenica 2 ottobre, alle 17 nello stadio comunale di contrada Fontanelle a Tortoreto Alto (Te), la nona edizione della “Partita del cuore”, una partita di calcio di solidarietà per la missione passionista in Tanzania. Scenderanno in campo assieme ad alcuni passionisti, anche amministratori e dipendenti del comune di Tortoreto. L’evento è organizzato dai passionisti in collaborazione con il gruppo di volontariato “Camminiamo per l’Africa”, ed il ricavato sarà devoluto alla costruzione di un asilo nella missione che i passionisti gestiscono da vari anni in Tanzania. Alla vigilia della partita, oggi, sabato 1° ottobre, alle 16.30 nella sala congressi del camping Villaggio Salinello di Tortoreto Lido, è in programma la tavola rotonda dal titolo “La vita: una partita da giocare insieme – Accoglienza e solidarietà nello sport”, con lo scopo di suscitare una riflessione sullo sport quale spazio educativo fondamentale, attraverso cui promuovere un percorso di crescita umana della persona e di sensibilizzazione ai valori sociali più alti, come l’accoglienza e la solidarietà.

Sempre nella giornata di domenica 2 ottobre, è in programma nel santuario di San Gabriele dell’Addolorata il raduno annuale di alcune corali polifoniche di Abruzzo e Lazio. Il programma della giornata prevede alle 11 l’animazione della messa e, alle 15.30, un concerto di musica sacra nell’antica basilica. La manifestazione è organizzata dall’Arca-Associazione regionale cori d’Abruzzo e dall’Arcl-Associazione regionale cori del Lazio, con il patrocinio del ministero della Cultura e dalla Regione Abruzzo.