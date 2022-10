Diocesi: Pavia, al via domani l’Anno oratoriano. Mons. Sanguineti ai catechisti, “rivolgete a ragazzi e famiglie lo sguardo di chi vede nell’altro una bellezza unica e preziosa”

Prenderà ufficialmente il via domani, domenica 2 ottobre, nelle parrocchie della diocesi di Pavia, l’Anno oratoriano con la consegna del mandato a catechiste/i parrocchiali. Domenica prossima, 9 ottobre, è in programma alle 15.30 presso la cappella del Sacro Cuore la celebrazione per il conferimento del mandato catechistico diocesano. Il tema di quest’anno è “Che bello!” e seguirà la scia delle celebrazioni per i 1.300 anni dalla traslazione a Pavia dei resti di sant’Agostino d’Ippona.

Rivolgendosi a catechiste/i parrocchiali in una riflessione-saluto il vescovo Corrado Sanguineti ha voluto innanzitutto esprimere parole di “incoraggiamento e accompagnamento”. Ricordando quanto ha scritto sant’Agostino nelle Confessioni – “Voglio dunque attuare la Verità dentro al mio cuore: davanti a te nella mia confessione, e nel mio scritto davanti a molti testimoni” (X, 1.1) – il vescovo osserva che “anche voi siete chiamati a testimoniare la bellezza di quella Verità a cui solo l’incontro con Cristo Risorto ci può condurre”. “Proprio per questo – ha evidenziato –, il tema scelto per quest’anno catechistico oratoriano è ‘Che bello!’, un viaggio alla scoperta del cammino del giovane Agostino, di cui ricordiamo il 1.300° anniversario della traslazione a Pavia, verso la bellezza di quell’incontro che gli ha cambiato e riempito la vita”. “Anche voi – ha sottolineato mons. Sanguineti – siete chiamati a rivolgere ai vostri ragazzi e alle loro famiglie lo sguardo di chi vede nell’altro una bellezza unica e preziosa e ad accompagnarli nel loro cammino di fede. È questo l’augurio che rivolgo a tutti voi: di poter sperimentare la gioia di un cammino, non privo di incontri, sorprese e anche di ostacoli, che proprio come per Agostino vi condurrà all’incontro con il Signore, unica bellezza infinita”.