Formazione: Torino, gli alunni della 4ª liceo “Maria Ausiliatrice” per quatto mesi studieranno progettualità europea

Gli alunni della 4ª liceo del “Maria Ausiliatrice” di Torino per quatto mesi avranno la possibilità di studiare, in teoria e in pratica, progettualità europea. Si tratta di “un interessante percorso didattico curricolare per gli studenti”, viene spiegato in una nota di presentazione, reso possibile “grazie ad una iniziativa inedita: per quatto mesi infatti tra novembre 2022 e febbraio 2023 due classi del liceo economico-sociale e linguistico salesiano avranno il privilegio di annoverare tra i docenti due progettisti con esperienze presso l’Unione europea e apprendere in teoria e poi in pratica, come si seleziona, scrive ed ottiene un finanziamento dalla Ue”.

L’idea è nata da un confronto tra la presidente di Ciofs-Fp Piemonte, Silvana Rasello, e il preside del liceo “Maria Ausiliatrice”, Filippo Buzio, che “hanno immaginato questa opportunità e ne hanno costruito le basi, ragionando su quali conoscenze, predisposizioni e competenze specifiche possano esser utili ai ragazzi di domani che sono, a tutti gli effetti, equamente italiani ed europei”. “È importante che i ragazzi abbiano consapevolezza delle opportunità che esser europei offre”, afferma Rasello, aggiungendo che “l’abilità a sviluppare progetti e farli finanziare, la conoscenza di Erasmus+ sono esperienze che saranno loro utili nella vita, sia come processo di maturazione e consapevolezza, sia come abilità nel mondo del lavoro”. “I giovani – le fa eco Buzio – non sempre sono consapevoli di tutte le opportunità che l’Europa offre loro, sempre più letta come entità puramente amministrativa, che chiede ed eroga finanziamenti. Si è un po’ affievolito lo spirito che ha animato i padri fondatori di costruire un’‘Unione’ europea, orientata alla cittadinanza condivisa e ai valori. Questa iniziativa ha anche l’obiettivo di ristabilire un legame più profondo tra il nostro ruolo di individuo e quello di collettività”.

Il progetto formativo sarà illustrato lunedì 3 ottobre dalle 9.30 presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice”. Dopo i saluti di Buzio e Raselli, sarà Daniela Varone, Eu project manager del Ciofs-Fp Piemonte ad illustrare “La collaborazione Coopération Bancaire pour l’Europe (Cbe), Liceo Maria Ausiliatrice, Ciofs-Fp Piemonte in una prospettiva europea”. Sarà poi proiettato il video “Noi e l’Europa” a cura degli allievi del liceo Maria Ausiliatrice. Toccherà a Caterina Bortolaso e Filippo Pelissero, giovani project manager presso il Cbe, parlare di falsi miti e nuove opportunità europei e del percorso “Meet Europe”.