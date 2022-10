Diocesi: Sessa Aurunca, domani inaugurazione della sede Unicef presso la casa accoglienza “Le Querce di Mamre”. Mons. Piazza, “le daremo un volto specifico”

Verrà inaugurata domani, domenica 2 ottobre, la sede Unicef di Sessa Aurunca, attivata presso la casa accoglienza diocesana “Le Querce di Mamre”. All’evento, con inizio alle 10, interverranno il vescovo diocesano, mons. Orazio Francesco Piazza, il sindaco Lorenzo Di Iorio e Rosalia Pannitti, presidente provinciale dell’Unicef Caserta.

Per il vescovo Piazza si tratta “sicuramente” di “uno strumento più qualificato e di altissima qualità per sovvenire alle necessità dei bambini nel territorio e provenienti da ogni parte del mondo”. “La nostra attenzione, da sempre viva ed efficace, si immette sul grande sentiero della solidarietà di chiara fama come Unicef Italia”, ha proseguito il vescovo, assicurando che “la diocesi, con tutte le sue strutture e connessioni, darà un volto specifico alla sezione Unicef di Sessa Aurunca”.