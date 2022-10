Diocesi: Fermo, domani la quarta edizione di “Sport senza frontiere”

Sarà la parrocchia San Paolo di Piane di Montegiorgio (Fm) ad ospitare domani, domenica 2 ottobre, la quarta edizione di “Sport senza frontiere”, proposta aggregativa, educativa e formativa rivolta a giovani delle scuole superiori dell’arcidiocesi di Fermo. L’iniziativa è organizzata dal Centro sportivo italiano-Comitato provinciale di Fermo/Ascoli Piceno e Macerata, dagli Uffici diocesani di Pastorale giovanile, del Tempo libero, sport e turismo e dal Coordinamento oratori fermani. Alle 9.30 l’arcivescovo Rocco Pennacchio presiederà la celebrazione eucaristica. In programma, poi, corsa campestre, tiro alla fune, staffetta, sfide a bigliardino e a beach volley. “I ragazzi, seguiti da propri animatori/educatori, saranno impegnati in attività ludico-sportive in cui dovranno esprimersi al meglio, in piena sinergia con i compagni, per far vincere la propria squadra”, viene spiegato, precisando che “tutte le attività, organizzate e regolamentate, saranno gestite dei vari giudici, personale qualificato, messi a disposizione dal Csi”. “Attraverso tale manifestazione – si legge in una nota – si vuole promuovere la creazione di reti relazionali tra i giovani dei diversi territori all’insegna dello sport, con le sue emozioni e momenti di aggregazione”.