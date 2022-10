Diocesi: Prato, domani inaugurazione del nuovo oratorio del beato Junipero Serra con la messa presieduta dal vescovo Nerbini

(Foto: diocesi di Prato)

Nuovo volto per l’oratorio del beato Junipero Serra situato al Cantiere, tra la ferrovia da un lato e il fiume Bisenzio dall’altro, nella zona parrocchiale di Santa Maria della Pietà a Prato. Sono terminati gli interventi per il rifacimento del presbiterio della piccola chiesa in stile neocoloniale che si trova in via dell’Anile. I lavori sono stati curati e realizzati dall’artista Gabriella Furlani e hanno interessato in particolare l’altare, l’ambone e il tabernacolo.

Domenica 2 ottobre alle 18.30 le opere verranno presentate alla cittadinanza, con una messa presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini e un momento di incontro e condivisione organizzato in collaborazione con l’associazione ex Cantiere. Il progetto è stato finanziato dalla parrocchia della Pietà e dal Serra Club di Prato.

L’oratorio del Cantiere è stato costruito nel 1960 per la cura spirituale dei residenti della zona; nel 1989, a un anno dalla beatificazione di padre Junipero Serra da parte di Giovanni Paolo II, il Serra Club di Prato decise di intitolare al Beato la piccola chiesetta. Padre Jupinero, lo ricordiamo, fu missionario spagnolo dell’ordine dei frati minori, fondatore di varie missioni nell’alta California, beatificato nel 1988 e proclamato Santo nel 2015 da Papa Francesco. Si tratta di una chiesa piccola, ma molto frequentata, anche da persone che non abitano nella zona. Tutte le domeniche alle 9 viene celebrata la messa, mentre il lunedì e il mercoledì sera alle 21 circa ci sono gli incontri di preghiera.