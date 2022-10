Diocesi: Lodi, stasera la Festa della famiglia con musica, riflessioni e preghiere

“Tra cielo e terra – L’amore famigliare: vocazione e via di santità”. Questo il tema della Festa della famiglia in programma questa sera a Lodi. Dalle 20.30 l’Auditorium Bipielle (via Polenghi Lombardo) ospiterà una serata durante la quale manifestare “la gioia di incontrarci tra parole, musica, riflessioni e preghiera all’inizio del nuovo anno pastorale orientato dai frutti sinodali”. All’iniziativa – promossa dall’Ufficio Famiglia diocesano, da “il Cittadino” e dalla Banca popolare di Lodi – parteciperà anche il vescovo Maurizio Malvestiti.