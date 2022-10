Custodia del Creato: Piacenza-Bobbio, questa sera incontri di preghiera per cristiani, sikh e musulmani e intervento del fisico e teologo Morandini

Avvicinandosi la conclusione del Tempo del Creato, che terminerà ufficialmente il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, è in programma questa sera a Piacenza un doppio appuntamento. Il primo sarà dedicato ad un tempo di preghiera che si svolge dalle 20.30 alle 21 in luoghi distinti della citta: nella basilica di San Francesco si ritroveranno i cristiani, con il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto; in piazzetta San Francesco, di fronte alla basilica, si raduneranno i sikh mentre per gli islamici l’appuntamento è in piazza Cavalli. Seguirà un tempo di riflessione, ospitato dalle 21 nell’auditorium Sant’Ilario in via Garibaldi, durante il quale interverrà il fisico e teologo Simone Morandini con un incontro di approfondimento sulla cura del Creato. L’iniziativa è organizzata da Comune di Piacenza, Prefettura, diocesi di Piacenza-Bobbio, Comunità sikh, Chiesa evangelica metodista, Chiesa ortodossa macedone, Chiesa ortodossa romena, Chiesa ortodossa russa, Comunità islamiche di via Caorsana e via Mascaretti Ba a Piacenza, e quelle di Borgonovo, Podenzano e Fiorenzuola d’Arda.