Diocesi: Foligno, in serata l’iniziativa d’evangelizzazione “Una luce nella notte”

“Una luce nella notte”. Questo lo slogan che caratterizza l’iniziativa di evangelizzazione promossa per la serata di oggi, sabato 1° ottobre, dalla Pastorale giovanile e dalla Pastorale vocazionale della diocesi di Foligno. L’appuntamento è per le 18 presso la chiesa del Suffragio in Foligno. L’iniziativa, spiega una nota, “vuole promuovere una Chiesa aperta e pronta per una vera e propria evangelizzazione di strada. Alcuni giovani, infatti contatteranno altri coetanei invitandoli ad entrare in chiesa per un incontro con Gesù presente nell’Eucaristia. All’interno della chiesa si susseguiranno canti, animazione e preghiera. Saranno anche disponibili sacerdoti per un semplice dialogo”.