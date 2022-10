Papa Francesco: ai Redentoristi, “non abbiate paura di percorrere vie nuove”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Non abbiate paura di percorrere vie nuove, di dialogare con il mondo, alla luce della vostra ricca tradizione di teologia morale”. È l’invito del Papa ai partecipanti al Capitolo Generale della Congregazione del Santissimo Redentore (Redentoristi), ricevuti oggi in udienza. “Non temete di sporcarvi le mani al servizio dei più bisognosi e della gente che non conta”, prosegue Francesco nel testo consegnato ai partecipanti: “Nelle vostre Costituzioni c’è un’espressione molto bella, là dove si dice che i Redentoristi sono disponibili ad affrontare ogni prova per portare a tutti la redenzione di Cristo. Disponibilità. Non diamo per scontata questa parola! Significa darsi interamente alla missione, con tutto il cuore, fino alle ultime conseguenze, con lo sguardo fisso su Gesù”.