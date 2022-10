Bulgaria: oggi sarà inaugurato l’interconnettore con la Grecia. Porterà gas azero in Europa

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si recherà oggi in Bulgaria dove a Sofia inaugurerà l’interconnettore tra la Bulgaria e la Grecia. Il progetto è cruciale per l’Ue perché attraverso di esso in Europa potrà arrivare direttamente il gas dall’Azerbaigian. Per la cerimonia a Sofia ieri è già arrivato il presidente azero Ilham Aliev mentre oggi a lui si uniranno il presidente della Serbia Alexander Vucic e il suo omonimo della Repubblica della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski, il premier greco Kiriakos Mitsotakis e il primo ministro rumeno Nicolae Ciuca. Attraverso l’interconnettore dovrebbero passare circa 3 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Il costo totale del progetto è di 240 milioni di euro di cui 45 milioni sono stati messi a disposizione dall’Unione europea come anche altri 35 milioni di euro secondo un programma operativo implementato dalla Bulgaria. “Gli operatori della rete del gas di Bulgaria, Romania, Ungheria e Slovacchia hanno già proposto il trasporto di ulteriori quantità del gas naturale fornito dall’Azerbaigian”, ha detto il presidente bulgaro Rumen Radev dopo il suo incontro con l’omonimo azero Iliev. A luglio, la Commissione europea ha firmato un memorandum di intesa per raddoppiare l’importo di gas naturale azero fino a 20 miliardi di metri cubi all’anno.