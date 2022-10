Società di San Vincenzo de’ Paoli: oggi e domani a Comiso il 57° Convegno regionale siciliano su “Il ruolo del volontariato nel mondo scolastico e nella società civile”

((foto Società San Vincenzo De Paoli)

Si svolgerà sabato 1° e domenica 2 ottobre nell’hotel Villa Orchidea di Comiso (Rg), il 57° Convegno regionale della Società San Vincenzo de’ Paoli, dal titolo “Il ruolo del volontariato nel mondo scolastico e nella società civile”. Soci e volontari provenienti da tutte le province siciliane, si incontreranno per scambiarsi buone idee e buone pratiche sul tema della scuola, l’ambiente formativo per eccellenza che prepara le nuove generazioni ad inserirsi in modo attivo nella società. La sfida è quella di stimolare nei giovani una cultura della solidarietà capace di arginare le derive di un mondo che sembra sempre più individualista e meno attento ai bisogni della collettività, si legge nel comunicato. Interverranno al tavolo dei relatori moderati da Camillo Biondo, coordinatore regionale della Sicilia, Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso ed insegnante, lo psicologo e psicoterapeuta Tonino Solarino, la dirigente scolastica Concetta Mancuso, i volontari protagonisti delle esperienze raccontate nell’occasione e, per la Società San Vincenzo de’ Paoli, Maria Ketty Cannizzo, membro della Giunta esecutiva della Federazione nazionale, Giovanni Polino e Guglielmo Suizzo, presidenti dei Consigli centrali di Vittoria e Ragusa, padre Rosario Cavallo, assistente spirituale dei Consigli centrali di Vittoria e Ragusa. Domenica 2 ottobre è previsto l’intervento di mons. Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa, che celebrerà anche la messa.