Formazione: Iusve, lunedì il sesto incontro della Scuola di alta formazione all‘impegno sociale e politico con Ernesto Preziosi

“Amore e bene comune” è il tema del sesto incontro in programma lunedì 3 ottobre e aperto al pubblico della Scuola di alta formazione all’impegno sociale e politico promossa dall’Associazione dei salesiani cooperatori e dalla Federazione italiana ex allievi ed ex allieve di Don Bosco che intendono testimoniare l’educazione ricevuta alla scuola di Don Bosco nel sociale attraverso l’istituzione del secondo Corso universitario di Alta formazione all’impegno sociale e politico che si sta svolgendo grazie alla collaborazione dello Iusve-Istituto universitario salesiano di Venezia. Relatore dell’incontro, che avrà inizio alle 20.30, Ernesto Preziosi, presidente del Cerses (Centro ricerca e studi storici e sociali) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Subito dopo la lezione magistrale di Preziosi, testimonianze di Antonio Scavone, assessore alla Famiglia, politiche sociali e lavoro della Regione siciliana, e di Carlo Amedeo Giovanardi, già senatore e ministro della Repubblica italiana. Sarà possibile seguire l’evento sul link del canale YouTube dello Iusve e sulle pagine Facebook di Figlie di Maria Ausiliatrice Italia, Salesiani Don Bosco Italia, Salesiani cooperatori Italia, Medio Orienta e Malta e Federazione italiana ex allievi ed ex allieve di Don Bosco.