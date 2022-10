Custodia del Creato: Conferenza episcopale e Consiglio delle Chiese cristiane della Campania, oggi la Giornata regionale a Cerreto Sannita

Sarà la cattedrale della Santissima Trinità di Cerreto Sannita (Bn) ad ospitare nel pomeriggio di oggi, sabato 1° ottobre, la Giornata per il Creato promossa dalla Conferenza episcopale campana (settore Ecumenismo e dialogo e settore Problemi sociali, lavoro, salvaguardia del Creato) e dal Consiglio regionale delle Chiese cristiane della Campania. L’iniziativa, sul tema “‘Prese il pane, rese grazie’ (Lc 22,19) – Eucaristia, fraternità e giustizia” prenderà il via alle 16 con la visita al sito naturale “Forre del Titerno” (Cusano Mutri). Alle 18 è in programma la preghiera ecumenica in cattedrale seguita, alle 19.30, da n incontro conviviale nel cortile dell’episcopio.