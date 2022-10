Esorcisti: il 2 ottobre la prima proiezione del film “Libera nos” patrocinato dall’Aie

(Foto Sine Sole Cinema)

Il 2 ottobre, nel Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo sul Gargano (Fg), sarà proiettata la prima del film documentario “Libera Nos. Il trionfo sul male” prodotto dalla Sine Sole Cinema. In programma anche un momento di incontro con i registi, Giovanni Ziberna e Valeria Baldan, e l’affidamento del progetto all’Arcangelo. La pellicola, si legge in una nota della produzione, può essere considerata una delle “eredità spirituali” di don Gabriele Amorth, sacerdote esorcista e fondatore dell’Aie (Associazione internazionale esorcisti) di cui il film porta il patrocinio facendone di fatto l’unica opera cinematografica ad avere una approvazione ufficiale. Nel 2012 fu proprio don Amorth ad essere il primo intervistato di “Libera Nos”, la cui preparazione ha richiesto molti anni. A inspirare la giovane coppia di registi è stato il loro coinvolgimento diretto nel ruolo di ausiliari: attraverso questa ed altre esperienze, hanno così potuto conoscere approfonditamente la realtà della possessione diabolica. Il film intreccia le interviste ad esorcisti, teologi e medici con anni di esperienza alle spalle, con scene di fiction in cui viene rappresentato il rito dell’esorcismo, girato in modo veritiero. L’opera non punta sugli “effetti speciali” ma, attraverso una visione coinvolgente, mira a far conoscere e comprendere allo spettatore il ministero dell’esorcistato rispondendo alle domande che questo argomento può suscitare. A partire dal mese di ottobre, la pellicola sarà disponibile in molte sale cinematografiche di tutta Italia. Sul sito della casa di produzione è possibile vedere l’anteprima, le date e le sale cinematografiche e poter richiedere la visione nella propria città.