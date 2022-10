Custodia del Creato: Caserta, da domani nuova apertura straordinaria dell’area ex Macrico per la Settimana Laudato si’

Nell’ambito della Settimana Laudato si’, inserita nel Tempo del Creato, da domani, domenica 2 ottobre il cancello d’ingresso dell’ex Macrico a Caserta verrà nuovamente aperto per consentire ai cittadini che lo desiderano di respirare aria buona e guardare cosa c’è oltre quell’alto muro di cinta lungo quasi tre chilometri che per decenni ha delimitato e protetto l’area militare dell’Esercito. Ne dà notizia la diocesi ricordando quanto disse il vescovo Pietro Lagnese il 10 aprile scorso quando quell’ingresso si aprì per la prima volta e migliaia di casertani invasero l’immensa area verde di proprietà dell’Istituto diocesano Sostentamento clero: “Questa apertura ha segnato il punto di non ritorno. Da questo momento abbiamo solo una strada da percorrere, quella della condivisione. Ora è il tempo delle scuole, poi ci saranno altre aperture”. La diocesi di Caserta celebrerà la Giornata per la Custodia del Creato unitamente alla Giornata del migrante e del rifugiato, per un’intera settimana dal 2 al 9 ottobre prossimo. L’area dell’ex-Macrico – viene spiegato – è stata scelta come luogo simbolo per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali, pregare per la Terra e per le condizioni nella quale si trova.

Così domani dalle 15.30 alle 18.30 si terrà l’apertura straordinaria dedicata alle famiglie dell’area messa in sicurezza del Macrico con momenti culturali dislocati lungo il percorso. Per martedì 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, è in programma dalle 16.30 l’incontro su “Creato: fraternità e giustizia” con l’intervento della prof.ssa Giuliana Martinari e del dott. Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica di Avellino. A seguire una preghiera ecumenica. Dal martedì 5 a sabato 8 ottobre saranno organizzate visite guidate per le scuole superiori mentre domenica 9 ottobre, alle 16.30, mons. Lagnese presiederà la celebrazione eucaristica animata dalle Comunità Migrantes.