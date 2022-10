A Sua Immagine: nella puntata di oggi l’incontro con Adolfo Affatato, l’ultimo figlio spirituale di Padre Pio. Dedicata a Vangelo e missione quella di domani

Riprendono le storie di “A Sua Immagine”. Storie di vita, appassionanti, coinvolgenti, raccontate in prima persona dai protagonisti, spesso persone comuni che rileggono le loro vicende alla luce del Vangelo vissuto nella quotidianità. Lorena Bianchetti incontra Adolfo Affatato, l’ultimo figlio spirituale laico vivente che per 15 anni ha frequentato da vicino Padre Pio. Un’amicizia intima e personale restituita attraverso fatti, aneddoti, testimonianze “verso uno dei più grandi misteri recenti della fede cristiana”. A seguire “Le ragioni della Speranza” con suor Veronica Ghirardelli, francescana alcantarina. Attraverso il suo diario di viaggio, in città francescane italiane, ci accompagna in un interessante percorso che diventa anche cammino interiore. La puntata di questo sabato è ambientata a Gubbio.

Il Vangelo è ancora attuale? Quale la sua forza d’urto? Entra nelle sfide della nostra vita quotidiana e del mondo? Migliaia di missionari italiani, laici e religiosi testimoniano, con la loro vita l’attualità delle parole di Gesù. Nella puntata di domenica 2 ottobre Lorena Bianchetti ne parlerà in studio con don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, e suor Anna Maria Panza, missionaria in Bangladesh dove i cattolici sono lo 0,2% della popolazione. In collegamento da Milano con il Festival delle Missioni verrà raccontata, tra le altre, la storia di suor Gabriella Bottani, attiva in numerose azioni contro la tratta delle donne in tutto il mondo, che ci ricorderà sua zia, la sorella della madre, suor Maria De Coppi uccisa recentemente in Mozambico. Un servizio filmato racconterà la storia di suor Gloria Cecilia Narváez, rapita da un gruppo di Al Qaeda nella sua casa di missione in mali e per 4 anni e 8 mesi è rimasta sotto il potere di diversi gruppi armati. Nel 2021 è stata rilasciata alla frontiera del Burkina Faso. Il ricordo di Luisa Dell’Orto, una suora straordinaria impegnata nel riscatto sociale dei bambini di Haiti, e uccisa a giugno di quest’anno, testimonierà il Vangelo vissuto nelle periferie del mondo.

Come di consueto alle 10.55, dopo il notiziario la linea passerà alla messa, sempre in diretta su Rai Uno: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla basilica superiore di San Francesco in Assisi. Alle 12, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da piazza San Pietro.