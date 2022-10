Libri: su giovani e fede il nuovo volume di Paola Bignardi. Mons. Castellucci, “nella sensibilità giovanile la spinta al loro rinnovamento evangelico”

“I posti lasciati vuoti dai giovani nelle chiese sono sempre più numerosi. E suscitano preoccupazioni in quanti hanno a cuore il futuro dei nostri figli e del cristianesimo”. Il nuovo libro di Paola Bignardi (“Metamorfosi del credere. Accogliere nei giovani un futuro inatteso”, Queriniana) “esplora l’universo umano, spirituale e religioso dei giovani, con le sue proiezioni sul piano ecclesiale”. E ipotizza, come si legge nella prefazione di mons. Erio Castellucci, “che quel che è in gioco sia non tanto il rifiuto della religione e delle sue forme, quanto la ricerca di strutture nuove del credere, capaci di entrare in dialogo con i caratteri di un’esperienza umana finora inedita”. In questo senso “la crisi in cui siamo immersi va dunque interpretata come un’opportunità: una sfida a rinnovarsi”. “Con le nuove generazioni – scrive Castellucci – si profila una metamorfosi del credere, in grado di interpretare i caratteri di questo tempo. Nei tratti della sensibilità giovanile preme l’urgenza di immettere nella vita delle comunità cristiane una spinta verso il loro rinnovamento evangelico”. L’autrice, Paola Bignardi, cremonese, pubblicista, si interessa di temi sociali ed educativi. Impegnata nell’associazionismo, è stata presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana.