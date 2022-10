Lavoro dignitoso: Mlac, venerdì a il seminario “DignitosaMente” con il ministro Orlando e mons. Renna

(Foto: Movimento lavoratori di Azione Cattolica)

In occasione della Giornata mondiale del lavoro dignitoso, il Movimento lavoratori di Azione Cattolica (Mlac) promuove per venerdì 7 ottobre il seminario “DignitosaMente” che sarà ospitato dalle 9.30 presso l’Hilton Rome Airport, in via Arturo Ferrarin 2 a Fiumicino. Al centro del simposio il tema della sicurezza sul posto di lavoro. “Lo scorso anno avevamo puntato sul tema dei ‘Giusti lavori’, incontrandoci presso il ‘Centro Forma Spazi’ di Roma – ricorda il segretario nazionale Mlac, Tommaso Marino –. Quest’anno abbiamo scelto una grande realtà produttiva e di servizio quale l’Aeroporto internazionale di Fiumicino, importante crocevia per moltissime persone che si muovono per lavoro da e per tutto il mondo globalizzato. Dunque, esempio di sistema complesso nel quale operano diversi soggetti che attraverso diversi lavori concorrono in modo determinante allo sviluppo economico e sociale del Paese, ma anche luogo privilegiato ed esempio di impegno per la sicurezza dei passeggeri e di coloro che vi lavorano a vario titolo”.

I lavori del seminario prenderanno il via con i saluti di benvenuto a cura di don Giovanni Soccorsi, parroco dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, di Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Ac, di Claudio De Vincenti, presidente di Aeroporti di Roma, di Pierluigi Di Palma, presidente del consiglio di amministrazione dell’Enac, e di mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e Porto-Santa Rufina. Alle 10 è prevista la tavola rotonda moderata da Marino alla quale interverranno Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle politiche sociali (“La sicurezza e la dignità nel lavoro”), Erica Barbaccia, technical officer dell’Ufficio dell’Organizzazione internazionale del lavoro per l’Italia e San Marino (“La dignità dell’uomo nel lavoro”), mons. Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione episcopale per i Problemi sociali e lavoro, giustizia e pace della Cei, Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. Seguirà il dibattito. Per partecipare al seminario occorre registrarsi sulla piattaforma eventi.azionecattolica.it.