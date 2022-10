Carlo Acutis: Assisi, dall’8 al 12 ottobre le celebrazioni per il secondo anniversario della beatificazione

Tutto pronto per secondo anniversario della beatificazione di Carlo Acutis e della sua memoria liturgica. La Fondazione Santuario della Spogliazione ha predisposto un programma, dall’8 al 12 ottobre, con diversi momenti e celebrazioni per ricordare e venerare il giovane beato, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore-santuario della Spogliazione. “È incredibile vedere quante famiglie, gruppi di giovani, pellegrini da tutto il mondo – spiega il rettore del santuario, padre Carlos Acácio Gonçalves Ferreira – vengano qui per conoscere o approfondire la vita di Carlo. La sua ‘normalità’ è tale da attrarre ed essere di esempio per molti”. Per quanto riguarda il programma si comincia l’8 ottobre con la Messa alle 9, poi a seguire la catechesi tenuta dallo stesso rettore. Nel pomeriggio, alle 16,30 è prevista la presentazione del libro “Il segreto di mio figlio”, della mamma di Carlo, Antonia Salzano, con il giornalista Paolo Rodari. Subito dopo – si legge in una nota – la celebrazione eucaristica presieduta da fra Matteo Siro, ministro provinciale dei Frati minori Cappuccini del Centro Italia. In serata, alle 21, adorazione eucaristica “La mia autostrada per il Cielo”. Giornata di preghiera, domenica 9 settembre, con la messa alle 9.30 e alle 11, quest’ultima presieduta da fra Carlo Maria Chistolini, già parroco di Santa Maria Maggiore; nel pomeriggio, alle 18, è previsto il rosario internazionale. Lunedì 10 ottobre, giorno del secondo anniversario della beatificazione, ci sarà la santa messa alle 9 e a seguire la catechesi curata da fra Bonifas Lopes, vicerettore del santuario della Spogliazione. Alle 11 verrà invece inaugurata la mensa Carlo Acutis, allestita nel centro storico di Assisi (vicolo Frondini, 4) e in diretta sinergia con la struttura di accoglienza “Casa Papa Francesco” di Santa Maria degli Angeli. “Ci siamo resi conto – dicono il presidente della fondazione Assisi Caritas, don Cesare Provenzi, e il direttore della Caritas, Rossana Galiandro – che mancava un punto di appoggio e di accoglienza dei poveri che vengono davanti alle nostre chiese e ai nostri conventi. Grazie alla disponibilità dei locali della diocesi, che sono stati tutti rinnovati, della Caritas nazionale e di alcuni benefattori della Fondazione Santuario della Spogliazione, siamo riusciti a creare questo punto di appoggio, ma soprattutto di accoglienza e fraternità per chi è solo e in difficoltà economiche”. Lo stesso giorno alle 17.30 ci sarà il Rosario e a seguire la messa presieduta da padre Marco Moroni, custode del Sacro convento di Assisi. Messa sempre alle 9 e catechesi a seguire tenuta da padre Acacio, anche martedì 11 ottobre quando, alle 11 ci sarà il convegno: “Internet: fai tu la differenza” con il lancio dell’app del santuario della Spogliazione. Intervengono: il teologo don Alessandro Picchiarelli, Nicola Gori, scrittore e postulatore della canonizzazione del Beato Carlo Acutis e alcuni membri di AD Communication con che hanno realizzato l’applicazione. Nel pomeriggio, alle 17.30, ci saranno il Rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da padre Massimo Travascio, custode della Porziuncola. A seguire l’adorazione eucaristica e i vespri. Il programma si conclude mercoledì 12 ottobre con la messa delle 9, la catechesi di fra Bonifas alle 10, il Rosario alle 17.30 e la messa presieduta dal vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino. In serata concerto musicale: “Non io, ma Dio”, di Marco Mammoli. Tutti i giorni, dall’8 al 12 ottobre, sarà possibile confessarsi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30. Gli eventi saranno trasmessi sui siti internet del santuario della Spogliazione e della diocesi di Assisi e sui rispettivi canali social.