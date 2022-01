Pakistan: agguato in Peshawar, morto un pastore anglicano. Vescovo Marshall, “chiediamo giustizia e protezione”

“Condanniamo fermamente l’agguato contro il clero della diocesi di Peshawar, l’uccisione sul posto del pastore William Siraj e il ferimento del reverendo Patrick Naeem. Chiediamo giustizia e protezione dei cristiani al governo del Pakistan”. Lo scrive in un tweet il moderatore della Chiesa del Pakistan, il vescovo anglicano Azad Marshall, a seguito dell’agguato ieri in cui ha perso la vita un pastore laico mentre un altro è rimasto ferito a Peshawar in quello che la polizia sta indagando come omicidio mirato. Secondo la ricostruzione dell’agenzia di stampa asiatica, UcaNews, il pastore William Siraj, 70 anni, è morto per un colpo d’arma da fuoco alla testa nell’auto dove si trovava anche il pastore Patrick Naeem, che si sta riprendendo dalle ferite riportate. Entrambi stavano lasciando la Chiesa di Shaheedain (martiri) e All Saints sulla Ring Road dopo le preghiere domenicali nella capitale della provincia di Khyber Pakhtunkhwa. I cristiani locali hanno bloccato la strada ed hanno subito protestato contro l’omicidio. Secondo una dichiarazione della polizia locale, nell’incidente sarebbero stati coinvolti due aggressori. Gli investigatori parlano di “atto terroristico” e sulla vicenda è stata avviata un’indagine. Dal 2016, il pastore Siraj prestava servizio presso la “Shaheedain e All Saints Church”, che è stata eretta in memoria di 85 persone che sono morte nel 2013 nel doppio attentato suicida fuori dalla All Saints Church di Peshawar. Due attentatori suicidi si fecero esplodere mentre centinaia di fedeli stavano lasciando la messa domenicale. Suo genero era morto in quell’attacco. La notizia ha profondamente scioccato la Comunione anglicana in tutto il mondo. Il vescovo di Southwark (Londra), il Rt Revd Christopher Chessun ha assicurato al vescovo Azad la preghiere della comunità anglicana inglese, “in solidarietà con il suo appello alla giustizia e protezione per i cristiani in Pakistan e pregando anche per la libertà di credo religioso nel rispetto della dignità e della sicurezza per le minoranze ovunque”. Solidarietà e preghiere anche dal vescovo Angaelos, della Chiesa copta ortodossa del Regno Unito, che condanna, in un tweet, “questo odioso attacco al clero che Church Of Pakistan a Peshawar”, chiedendo maggiore impegno a “lavorare sul fenomeno degli attacchi alle comunità cristiane nel mondo”.

We strongly condemn the firing on clergy of Diocese of Peshawar and instant killing of Pastor William Siraj and injuring Rev Patrick Naeem earlier today. We demand justice and protection of Christians from the Government of Pakistan. pic.twitter.com/T62scXXpB6 — Bishop Azad Marshall (@BishopAzadM) January 30, 2022