Economia circolare: Mite, 2 milioni di euro per progetti tecnologici per rifiuti non inclusi in categorie consorzi filiera

On line sul sito del ministero della Transizione ecologica (Mite) è stata pubblicata la graduatoria del bando “Non serviti” del 2020, che cofinanzia con 2 milioni di euro i progetti di sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il riciclo e il trattamento di rifiuti che non rientrano nelle categorie incluse dai consorzi di filiera e cofinanzia anche i progetti di sviluppo di tecnologie legati all’ecodesign dei prodotti e alla corretta gestione dei relativi rifiuti.

“L’obiettivo – spiega una nota del Mite – è ridurre gli impatti negativi che derivano dalla produzione di rifiuti, favorendo il recupero, il riciclo e l’ottimizzazione del ciclo di vita dei materiali in linea con i principi dell’economia circolare”.