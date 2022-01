Nella serata di domani, martedì 1° febbraio, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla presiederà una messa nella chiesa Collegiata di Santa Maria Nascente di Arona (via san Carlo 6) per ricordare don Luigi Giussani, nell’anno in cui ricorre il centesimo anniversario della nascita. Saranno presenti i gruppi di Comunione e Liberazione di tutta la diocesi di Novara e rappresentanti delle istituzioni civili del territorio.