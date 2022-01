Vita consacrata: Alghero-Bosa, il 2 febbraio la messa in cattedrale presieduta dal vescovo

Il 2 febbraio la diocesi di Alghero-Bosa si unirà a tutta la Chiesa cattolica per celebrare la 26ª Giornata della vita consacrata. Per vivere questo momento mercoledì, presso la cattedrale dell’Immacolata Concezione ad Alghero, sarà celebrata l’Eucaristia, alle ore 17.30, presieduta dal nostro vescovo padre Mauro Maria Morfino e trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della “Cattedrale Santa Maria – Alghero“. Il tema di quest’anno è “Vita consacrata, voce profetica, per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. “Sin d’ora nessuno si senta escluso da questo cammino ecclesiale – ha spiegato nella sua lettera il vicario episcopale per la Vita consacrata, padre Pasquale Agostino – che vede la sua prima fase, da ottobre 2021 fino ad agosto 2022, dedicata alla consultazione e all’ascolto delle Chiese locali e di altre realtà ecclesiali. Diverse saranno le modalità di partecipazione possibili, sia a livello personale sia comunitario: dalla eventuale presenza del singolo consacrato e della singola consacrata negli organi di partecipazione esistenti nelle Chiese locali, all’elaborazione di un contributo formulato dalle singole comunità inserite nella nostra diocesi. Preghiamo, riflettiamo, confrontiamoci e condividiamo le nostre esperienze, le nostre intuizioni e i nostri desideri. Facciamolo con la libertà di chi sa che la sua fiducia è in Dio e per questo riesce a superare ogni timidezza, senso di inferiorità o peggio ancora di recriminazione e lamentela”.