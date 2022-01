Rielezione Mattarella: Boscia (Amci), “grazie per avere testimoniato l’alto valore della politica quale servizio alla nazione”

“Vivo apprezzamento per la scelta fatta di accettare il secondo mandato, anteponendo ad ogni propria personale esigenza le necessità di governo e l’avvio di riforme strategiche orientate al superiore interesse del popolo italiano”. Ad esprimerlo in una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Filippo Maria Boscia, presidente nazionale dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci), a nome proprio e di tutti gli iscritti.

“Le siamo grati per la sua testimonianza e per aver comunicato a tutti noi l’alto valore della politica, quale attività di servizio alla nazione, confermando così tutte le già apprezzate qualità che hanno connotato il suo passato presidenziale”, prosegue Boscia. Dall’Amci “il più vivo plauso per le modalità, sia sostanziali che formali, del suo generoso impegno orientato al bene-essere morale, sociale ed economico del Paese”. L’associazione intende inoltre esprimere gratitudine al presidente rieletto “per le coerenti multiple testimonianze offerte come uomo di fede, sempre in perfetta sintonia con il Magistero di Papa Francesco”. Nella certezza che Mattarella “continuerà, anche nel futuro, a manifestare vigile e puntuale attenzione alle problematiche socio-sanitarie per migliorare le condizioni di vita dei più deboli e per incrementare la sollecitudine verso le problematiche del lavoro e verso la difficile condizione giovanile, punti nodali e riferimenti essenziali del laicato cattolico”, l’Amci gli invia “profondi e convinti sentimenti di riconoscenza per quanto sinora ha fatto e per quanto farà per il progresso civile, sociale ed economico della nazione italiana”.