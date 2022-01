Diocesi: Spoleto-Norcia, al via la seconda visita pastorale. Mons. Boccardo, “riprendo il bastone del pellegrino per confermare, ascoltare, esortare”

Domenica 30 gennaio la parrocchia di S. Gregorio a Spoleto ha celebrato la festa liturgica del suo patrono, Gregorio presbitero. Per l’occasione l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, ha annunciato la sua seconda visita pastorale: “Riprenderò il bastone del pellegrino – ha detto – per fare visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno”. L’arcivescovo, rende noto l’arcidiocesi, “va per confermare l’opera del Signore così come si è già disegnata nella storia personale di ciascuno, per accompagnare e discernere i processi di rinnovamento pastorale avviati con l’istituzione delle Pievanie e rilanciare alcune scelte che sono prioritarie in questo tempo di grandi trasformazioni”. “Chiedo a tutti voi, cari fratelli e sorelle – scrive mons. Boccardo –, di accompagnare con la preghiera l’evento ecclesiale che vivremo insieme, affidandolo all’intercessione della Madre del Signore, venerata nel duomo di Spoleto nella sua SS.ma Icone, dei nostri santi patroni Ponziano e Benedetto e di tutti i santi e beati della nostra Chiesa”. La visita comincerà il 3, 4, 5 e 6 marzo nella Pievania di S. Giovanni Battista (parrocchie di Baiano, S. Martino in Trignano, S. Angelo in Mercole e Montemartano nel Comune di Spoleto, Firenzuola di Acquasparta e Porzano di Terni).