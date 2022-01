Vita consacrata: Savona, mercoledì la messa con il vescovo in cattedrale

Mercoledì 2 febbraio, alle ore 18, nella cattedrale Nostra Signora Assunta, il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà la liturgia eucaristica della festa della Presentazione del Signore e in concomitanza con la Giornata mondiale della vita consacrata, istituita da Papa Giovanni Paolo II e di cui quest’anno si tiene la 26ª edizione.

Durante il pontificale i sacerdoti, i religiosi e le religiose presenti rinnoveranno i loro voti e il vescovo conferirà il ministero dell’accolitato al seminarista Francesco Cotta. Sarà anche celebrato il quinto anniversario di inizio del ministero episcopale del vescovo stesso (15 gennaio 2017 – 15 gennaio 2022). La messa sarà animata dai canti eseguiti dal nuovo Coro giovanile diocesano, a cui tutti possono partecipare.

“La ricorrenza – si legge in una nota della diocesi – rappresenta l’occasione per riflettere sulla bellezza di un’esistenza donata interamente a Dio, sulla preghiera che ne è nutrimento, e sulla carità, che è la testimonianza quotidiana della ‘Buona Notizia’ e porta con sé l’invito a conoscere meglio chi ha scelto di seguire Gesù più da vicino”. Sempre nel contesto della festa, domani, martedì 1° febbraio, nel pomeriggio mons. Marino celebrerà una messa presso la casa generalizia delle Suore della Purificazione.