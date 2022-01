Assegno unico: Inps, finora oltre 1,1 milioni di domande presentate per 1.854.865 figli a carico

Ad oggi le domande inoltrate all’Inps per ricevere l’assegno unico universale sono 1.123.348 per 1.854.865 figli a carico. Ne dà notizia l’Istituto nazionale previdenza sociale ricordando che “dal 1° marzo 2022 entra in vigore l’assegno unico universale per i figli a carico” e “per il 2022, la domanda può essere effettuata entro giugno 2022, con il riconoscimento di tutti gli arretrati da marzo”.

Sul sito web dell’Inps sono disponibili tutte le informazioni di dettaglio.