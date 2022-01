Rielezione Mattarella: Redaelli (Fism), “grazie per aver anteposto il bene comune ed il servizio anche ai suoi progetti personali”

“Grazie, presidente Mattarella! Abbiamo bisogno di uomini che dicono di sì. La Federazione italiana scuole materne La ringrazia per aver anteposto il bene comune ed il servizio anche ai suoi progetti personali”. È quanto si legge nel messaggio di ringraziamento inviato al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, con gli auguri per il nuovo mandato, dal presidente Fism, Giampiero Redaelli, insieme alla rassicurazione su una collaborazione operosa con le istituzioni nell’interesse del Paese. “In questo stile la sentono davvero vicino tutte le persone che donano tempo e sacrifici in tanti ambiti. Come avviene nelle nostre scuole dell’infanzia, nei nostri asili nido, là dove larga parte delle nuove generazioni si affaccia alla vita, là dove si impegnano ogni giorno le nostre insegnanti, il nostro personale, i nostri volontari, i nostri rappresentanti, meritevoli di gratitudine”, prosegue Redaelli. “Tutte le comunità educanti – conclude – si stringono attorno a lei: se necessario siamo a disposizione, è il nostro motto”.

Alla Fism fanno riferimento in Italia circa novemila realtà educative quasi mezzo milione di bambini ed oltre quarantamila insegnanti e addetti.