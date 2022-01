Diocesi: Suore Teresiane Ripatransone e Centro missionario San Benedetto, da domani raccolta a favore delle Filippine colpite dal tifone

Prenderà il via martedì 1° per concludersi il 15 febbraio la raccolta solidale promossa dalle Suore Teresiane di Ripatransone e sostenuta dal Centro missionario diocesano di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto a favore delle popolazioni delle Filippine colpite nel dicembre scorso dal supertifone Odette. Come ha spiegato suor Maria Corazon Sargento, madre generale delle Suore Teresiane, in una lettera-appello, “siamo presenti nell’Isola di Boohol con la gestione di una scuola elementare, pensata soprattutto per i bambini più poveri con annesso un Centro giovanile che, nel corso degli ultimi anni è diventato un punto di riferimento e di ospitalità. Nella città di Cebù, abbiamo una Casa di accoglienza per tutti i bisognosi di ogni fascia di età ed in particolare, per le ragazze madri che altrimenti sarebbero in mezzo ad una strada”. “La nostra missione, situata proprio nel centro del tifone, ha subito ingenti danni”, ha precisato sr. Sargento sottolineando che “centinaia di famiglie sono rimaste senza tetto ed alcuni ragazzi sono rimasti orfani. A seguito di questo, nonostante i soccorsi ricevuti, tutti gli abitanti della zona sono venuti nella nostra missione chiedendo aiuto, sostegno e accoglienza in questa situazione di emergenza”. Oltre a chiedere di pregare, la madre generale ha espresso la necessità “di capi di vestiario estivo in buone condizioni; del materiale scolastico per ragazzi della materna, elementari e medie; di generi alimentari non deperibili e non in immediata scadenza”.

“Come Centro missionario diocesano stiamo dando il nostro massimo sostegno alle Suore Teresiane di Ripatransone presenti, per mezzo di un’attività missionaria, nelle Filippine”, ha evidenziato il direttore, don Nicola Spinozzi, aggiungendo che “è fondamentale sostenere le Comunità delle nostre Suore Tersiane di Ripatransone che sono presenti a Cebù e Bohol nelle Filippine e che stanno vivendo un momento veramente difficile”.

Sarà possibile contribuire con la propria donazione presso la sede dell’Istituto Pie Convittrici della carità di Santa Teresa a Ripatransone.