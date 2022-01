Rielezione Mattarella: Kaladich (Fidae), “grazie per il senso del dovere. Darà ulteriore impulso al governo chiamato a gestire diverse emergenze”

“A nome di tutta la Fidae (Federazione rappresentative delle scuole cattoliche italiane) desidero esprimere le congratulazioni per la rielezione del presidente Sergio Mattarella e un ringraziamento per il senso del dovere che ancora una volta ha dimostrato accettando un secondo incarico”. Così la presidente nazionale Fidae, Virginia Kaladich. “In un momento così delicato – prosegue Kaladich –, l’Italia non può permettersi di perdere tempo prezioso e sono certa che l’elezione di Mattarella darà un ulteriore impulso al Governo che si trova a dover gestire alcune emergenze, come quella legata alla scuola”.