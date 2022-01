Libano: i caschi blu italiani di Unifil donano a ragazzi e famiglie bisognose medicinali offerti dal comune di Monte Roberto

(foto Ministero della Difesa)

I militari italiani impiegati nella missione Unifil nel settore ovest del Libano, hanno portato a termine nei giorni scorsi una consistente donazione di medicinali in favore dei ragazzi e delle famiglie bisognose che usufruiscono dei servizi offerti nel Social development center del comune di Ayta Ash Sha’b. La donazione è stata resa possibile grazie alla solidarietà e alla collaborazione del Comune di Monte Roberto, in provincia di Ancona, oltre che alcune organizzazioni e aziende del territorio marchigiano che hanno sostenuto le iniziative promosse per il Libano dai caschi blu italiani su base Brigata aeromobile Friuli. Durante la cerimonia di consegna, gratitudine nei confronti del contingente militare e gli italiani rappresentato dal tenente colonnello Alessio Panfoli, è stato manifestato dalle autorità locali, dalle famiglie libanesi e da Siham Sdroubi, la direttrice del centro che, come riportato sul sito web del ministero della Difesa, nel suo discorso ha evidenziato il legame instaurato da anni tra la popolazione locale e il contingente italiano, e l’attenzione che quest’ultimo riserva alla salute delle minoranze e dei gruppi vulnerabili. La cellula Cimic, Civil military cooperation, di Sector West formata dai militari di Motta di Livenza, ha organizzato lo stoccaggio, il trasporto e la successiva distribuzione dei medicinali e dei materiali in territorio libanese.