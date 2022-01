(Foto Vatican Media/SIR)

Tra le cose che il fisco produce grazie alla raccolta delle tasse, “sostiene i medici”. Lo ha ricordato, a braccio, il Papa, ricevendo in udienza una delegazione dell’Agenzia delle Entrate. “Per favore, continuate con il sistema sanitario gratuito, difendetelo!”, l’appello ancora a braccio. “In un sistema sanitario a pagamento i poveri non hanno diritto a nulla”, la denuncia di Francesco: “Una delle cose belle che ha l’Italia è questa: per favore, conservatelo!”.