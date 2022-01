Misericordie: Franco Mariani custode dell’Antella

“Il confratello Franco Mariani ha concluso il cammino formativo per custodi, dove è emersa la sua serietà, disponibilità e passione per la Chiesa ed il servizio di Misericordia”. Così la lettera che il presidente nazionale delle Misericordie d’Italia, Domenico Giani, e il correttore nazionale, il vescovo Franco Agostinelli, hanno scritto al governatore della Misericordia dell’Antella, Paolo Nencioni, e al correttore, don Moreno Bucalossi, per informare della novità che riguarda la Confraternita antellese.

La nuova figura, voluta ex novo dai nuovi vertici della Confederazione nazionale, avrà il dovere di affiancare il correttore e il governatore nella cura della crescita motivazionale, valoriale e spirituale dei confratelli. “La ‘diaconia’ del custode – evidenziano Giani e Agostinelli – si esprime nell’essere sostegno e supporto alla vostra azione di guida non solo gestionale ma identitaria e morale della Confraternita”. Il custode Franco Mariani fa parte del primo nucleo di circa 30 custodi, formati dalla Confederazione nazionale da settembre a dicembre scorso, che con il 2022 iniziano la loro nuova missione. Vaticanista, Mariani ha studiato alla Facoltà Teologica dell’Italia centrale, è membro della Misericordia di Firenze e dal maggio 2020 è uno dei volontari della Misericordia dell’Antella.