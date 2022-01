Papa Francesco: all’arcidiocesi di Cosenza-Bisognano, “necessaria l’alleanza tra fede e cultura”

“Fiera del tesoro d’arte e di storia che possiede nella sua antica cattedrale, Cosenza rende grazie a Dio per il bene che dal tempio si è irradiato nel corso dei secoli e si sente al tempo stesso incoraggiata a rinnovare, a partire dal centro propulsore della vita diocesana, il desiderio della missione e della testimonianza di Gesù all’uomo di oggi, in ogni ambiente in cui vive, con un’attenzione particolare per le periferie esistenziali”. È il messaggio che Papa Francesco ha indirizzato all’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e al suo arcivescovo, mons. Francesco Nolè, in occasione dell’ottavo centenario della consacrazione della Cattedrale, celebrato ieri pomeriggio. “Auspico che la straordinaria sintesi di fede e di vita che traspare dalla storia e dalla bellezza dell’edificio – ha scritto Francesco – ravvivi in quanti lo frequentano e lo visitano il desiderio di Dio, il legame con le proprie radici e la coesione tra i membri della comunità”. Il Papa ha esortato la comunione: “Possiate tutti insieme, vescovo, sacerdoti, consacrati e fedeli laici, sentirvi incoraggiati nell’impegno di diffondere nella società, con mitezza e audacia, il fermento dell’annuncio evangelico”. “In questa prospettiva – ha concluso il Santo Padre – considerando che Cosenza è sede di un importante ateneo, invito anche a prendere sempre più coscienza del valore della pastorale universitaria e della necessaria alleanza tra fede e cultura, affinché da tale sinergia scaturiscono itinerari educativi che favoriscano il bene comune, la promozione della giustizia sociale e della legalità, la dignità della persona umana”.