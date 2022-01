Salute: Gibuti, il personale della Base militare italiana di supporto dona medicinali forniti da una onlus all’ospedale pediatrico

(foto Ministero della Difesa)

Il personale della Bmis, Base militare italiana di supporto, la scorsa settimana ha consegnato all’ospedale pediatrico “Dar El Hanan” di Gibuti, medicinali forniti da un onlus. Il progetto rientra tra quelli pianificati nell’ambito delle attività Cimic, Civil military cooperation, nell’area del Corno d’Africa in supporto della fascia di popolazione più bisognosa, attraverso la fornitura di prodotti farmaceutici, essenziali per fornire loro le cure mediche. I ringraziamenti per il sostegno elargito dal contingente italiano, non solo per questa donazione ma anche per i ventilatori ed i saturimetri già ricevuti in passato, sono arrivati da Aden Abdillahi Allaleh, direttore amministrativo e finanziario dell’ospedale. Questi era intervenuto alla cerimonia di consegna alla quale ha partecipato il personale della cellula Cimic, accompagnato dall’Ufficiale medico della Bmis, il capitano Andrea Zangarelli, che si è detto onorato dell’ospitalità da sempre riservata ai militari italiani, esprimendo la gratificazione nel rilevare l’importanza del contributo offerto, a vantaggio di servizi sanitari sempre più efficienti, nel solco degli ottimi rapporti consolidatisi negli anni tra il contingente italiano e la popolazione di Gibuti.