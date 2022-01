Rielezione Mattarella: dell’Erba (Federcasse), “sprone e stimolo ad accrescere l’impegno per uno sviluppo del Paese all’insegna della sostenibilità integrale”

“Esprimo la gratitudine e la soddisfazione di Federcasse e delle Banche di credito cooperativo, delle Casse rurali e delle Casse Raiffeisen per la conferma di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica. Il suo spirito di servizio per il bene comune del nostro Paese e dell’Unione europea, pienamente dimostrato nel settennato appena conclusosi, è la testimonianza più credibile ed efficace di un modo di interpretare le responsabilità politiche e istituzionali coerente e autorevole”. Lo ha dichiarato Augusto dell’Erba, presidente di Federcasse, commentando la conferma di Mattarella come del Capo dello Stato.

“Il Parlamento ha mostrato di saper trovare una soluzione di alto profilo in una fase storica delicata per l’Italia, ancora alle prese con una pandemia lunga e portatrice di dolore e danni su vari piani, ma anche impegnata in un programma impegnativo di investimenti e riforme strutturali dal cui successo dipende anche il destino del progetto europeo”, ha proseguito il presidente di Federcasse, evidenziando che “le famiglie, le imprese, le scuole, gli enti locali, le associazioni potranno contare su una continuità istituzionale e, auspicabilmente, di azione governativa che saprà ancor meglio valorizzare il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e dei territori”. Per dell’Erba, “la vicinanza del presidente Mattarella all’esperienza e ai valori della cooperazione e dell’Economia civile, come ci ha dimostrato più volte nel suo precedente settennato, è per i cooperatori e le cooperatrici del credito sprone e stimolo ad accrescere ulteriormente il loro impegno per uno sviluppo del Paese all’insegna della sostenibilità integrale: ecologica, sociale, economica, demografica, impegnata a nuovi equilibri di genere e fra le generazioni”.