Rielezione Mattarella: il plauso degli ebrei italiani, “grati per le sue azioni di contrasto ai rigurgiti di odio e antisemitismo”

La Giunta dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane “si unisce all’interminabile applauso per l’elezione di Sergio Mattarella alla carica di presidente della Repubblica con piena fiducia per un secondo mandato”. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall’Ucei. “Proseguirà quanto già radicato nella storia trasmettendo dignità, senso delle istituzioni, forza delle azioni compiute anche in materia di contrasto a quei rigurgiti di odio e antisemitismo che ogni giorno di più insidiano le nostre conquiste e i nostri progetti di convivenza presenti e futuri. Il custode dell’unità del Paese, per un’esperienza di servizio e promozione di quei valori costituzionali che sono l’essenza della nostra democrazia. Come ebrei italiani gliene siamo e sempre saremo riconoscenti. Pronti, ancora una volta, a fare la nostra parte”. Il plauso della Giunta Ucei va anche a Giuliano Amato eletto presidente della Corte costituzionale “in queste ore cruciali per il Paese”.