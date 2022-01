Rielezione Mattarella: Aiart, “grazie per l’onere di un secondo mandato, in un momento difficile”

“Auguri e un ringraziamento particolarmente intenso per aver accettato, in un momento difficile, l’onere di un secondo mandato”. Li ha espressi l’Aiart in una nota al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un evento in cui l’associazione vede “la responsabilità di rappresentare l’unità nazionale, l’unità che lega indissolubilmente i nostri territori, dal Nord al Mezzogiorno. Ma anche l’unità costituita dall’insieme delle attese, delle aspirazioni e delle speranze dell’intera comunità nazionale”.

Nella sua nota l’Aiart afferma che “il nostro Paese ha necessità di ritrovare ragioni condivise per una socialità all’altezza delle sfide che il tempo ci consegna”. “La promozione di una autentica cultura della comunicazione e la tutela dei minori, la transizione digitale sono emergenze che chiedono il suo alto presidio”. Reputa poi “indispensabile” una “robusta iniziativa di crescita e di riforma, da articolare innanzitutto a livello europeo, a partire dal pieno riconoscimento di tutte quelle energie che attendono soltanto di trovare modo di esprimersi compiutamente”.