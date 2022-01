Papa Francesco: nomina mons. Arnaldo Catalan nunzio apostolico in Rwanda

Il Papa ha nominato nunzio apostolico in Rwanda mons. Arnaldo Catalan, consigliere di nunziatura, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di Apollonia, con dignità di arcivescovo. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Catalan è nato a Manila il 18 settembre 1966. È stato ordinato sacerdote il 25 marzo 1994, incardinandosi nell’arcidiocesi metropolitana di Manila. È laureato in teologia e in diritto canonico. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2001, ha prestato la propria opera nelle rappresentanze pontificie in Zambia, Kuwait, Messico, Honduras, Turchia, India, Argentina, Canada, Filippine e Cina (Taipei). Conosce l’italiano, l’inglese e lo spagnolo.