Scuola, ritornano gli scritti agli Esami di Stato 2022. Bianchi (ministro Istruzione), “le scelte di oggi rientrano nel percorso di progressivo ritorno alla normalità”

“Le scelte di oggi rientrano nel percorso di progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma già quest’anno, grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza decise dal governo, abbiamo garantito una maggiore continuità della scuola in presenza, fin dal primo giorno”. Lo sottolinea il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, commentando il ritorno delle prove scritte agli Esami di Stato 2022. “Abbiamo tenuto conto, come era giusto fare, degli ultimi due anni vissuti dai nostri ragazzi. Per questo, ad esempio, nel secondo ciclo, affidiamo la seconda prova scritta alle commissioni interne, che conoscono i percorsi personali degli studenti”, precisa il ministro. “Dobbiamo rimetterci in cammino verso la normalità e guardare al futuro, lavorare alla scuola che vogliamo costruire insieme”, conclude.