Rielezione Mattarella: Dureghello (presidente Comunità ebraica Roma), “la sua generosità è un grande insegnamento per il Paese”

“Vogliamo rivolgere le nostre congratulazioni al presidente Sergio Mattarella per questa rielezione. Lo spirito di servizio, la sua generosità e il senso di responsabilità sono un grande insegnamento per il Paese”. Lo ha dichiarato, in una nota, la presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello. “In questi tempi bui, con la pandemia ancora in corso e le difficoltà economiche che acuiscono le tensioni sociali, la sua guida è una garanzia per l’Italia e per i valori della nostra Costituzione. Nel corso dei sette anni del suo primo mandato ha saputo valorizzare la diversità e difendere i diritti delle minoranze. Siamo certi che continuerà ad essere un faro prezioso per contrastare l’intolleranza e l’antisemitismo e rendere più forte la nostra democrazia”.