Salesiani: Perugia, card. Bassetti celebra stasera il centenario della presenza dell’Opera in città

Il 2022 appena iniziato segna il primo centenario della presenza dell’Opera salesiana a Perugia (1922-2022). La ricorrenza verrà ricordata dalla Famiglia salesiana con alcuni eventi che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi. Il primo coincide con la messa, stasera, in cattedrale presieduta dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, nel giorno della festa di San Giovanni Bosco (ore 18). Lo riferisce l’agenzia salesiana Ans. “La presenza dei salesiani a Perugia è stata significativa non solo per la Chiesa, ma anche socialmente sono stati un punto di riferimento per la gioventù e per la formazione nel mondo del lavoro con una possibilità in più di vita. Per i salesiani l’educazione è una prospettiva fondamentale della loro missione. Di educazione c’è tanto bisogno soprattutto in questi tempi”, ha dichiarato per l’occasione mons. Marco Salvi, vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve. “Noi salesiani siamo per il tempo della semina, perché educare è guardare al futuro. Don Bosco intuì questa idea e si servì di tante attività educative per formare i giovani e lanciarli verso il futuro. I salesiani a Perugia hanno fatto lo stesso in questi cento anni, adeguando il loro progetto educativo alla realtà dei tempi. Grazie a tutti i salesiani che ci hanno preceduti e per noi l’impegno a continuare per tanti altri giovani ancora”, ha commentato il direttore dell’opera, don Giovanni Molinari. I salesiani, quando arrivarono a Perugia nel 1922, aprirono in via della Cera il primo oratorio. Il programma completo delle attività per il centenario dei salesiani a Perugia prevede, il 1° aprile 2022 (Sala dei Notari, ore 10), il convegno nazionale Cnos Fap (Centro nazionale opere salesiane-Formazione aggiornamento professionale) sul tema “Formarsi per non fermarsi. Attese e aspettative dei giovani”, il 24 maggio “Festa di Maria Ausiliatrice”, la processione dietro la statua che nel 1922 accolse i primi salesiani arrivati a Perugia. Lunedì 20 giugno avrà luogo la visita del rettor maggiore” della Congregazione salesiana, don Angel Fernàndez Artime, X successore di Don Bosco. Altri seguiranno nella seconda parte dell’anno.