Rielezione Mattarella: Pallucchi (Forum Terzo settore), “espressione di un forte senso delle istituzioni e prova di un alto senso di responsabilità”

“Salutiamo con favore la rielezione del presidente Sergio Mattarella, espressione di un forte senso delle istituzioni e prova di un alto senso di responsabilità, così indispensabile per il nostro Paese in questo momento delicato di crisi sociale, sanitaria ed economica”. Lo ha dichiarato Vanessa Pallucchi, portavoce nazionale del Forum del Terzo settore, commentando la conferma al Quirinale dell’attuale Capo dello Stato. “La sua disponibilità a guidare il Paese per un secondo mandato – ha proseguito Pallucchi – garantisce stabilità di Governo e un’autorevolezza a livello internazionale, e riconferma la grande stima che abbiamo sempre avuto per un presidente che ha sempre riconosciuto e ricordato il ruolo e l’impegno delle organizzazioni del Terzo settore e del volontariato per la coesione delle nostre comunità e lo sviluppo inclusivo e sostenibile del nostro Paese”.