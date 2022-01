Dl sostegni: Fnopo, “Governo preveda investimenti e nuove assunzioni in sanità”. “Ruolo ostetrica/o fondamentale per salute donna”

Il Governo Draghi “non dimentichi nel prossimo Dl sostegni il comparto sanità e in particolare il personale sanitario. Il lavoro quotidiano di questi professionisti, infatti, è ancora drammaticamente monopolizzato dalla gestione e contenimento dei contagi Covid19, che stanno colpendo sia i cittadini sia gli stessi professionisti. È indispensabile, quindi, che vengano previste misure a garanzia e sostegno di chi è già sul campo, e affronta la pandemia, ad esempio agevolando spese di baby sitting soprattutto nel caso di nuova infezione del virus, e al contempo prevedendo agevolazioni per l’assunzione di nuovo personale che possa adeguatamente prendere in carico la salute delle cittadine e dei cittadini anche per patologie diverse dall’infezione da Covid”. A chiederlo è il Comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica/o (Fnopo).

“Come già sostenuto in diverse contesti, l’attuale pandemia deve diventare ‘una risorsa’ e far comprendere che si deve necessariamente investire in un settore strategico qual è la sanità. Serve un salto di qualità e un nuovo punto di vista della gestione dei professionisti sanitari affinché si passi dal concetto di urgenza/emergenza a quello di ordinario. In particolare, questo dovrebbe consistere in un incremento del numero di ostetriche/ci in tutti i setting assistenziali e livelli di cura, sanitario, educativo, sociale”.

La Fnopo chiede di dare nuovo impulso, ad esempio, “ai centri di procreazione medicalmente assistita, ai consultori familiari, ai servizi di prevenzione, screening e cura dei tumori femminili”. Per Silvia Vaccaro, presidente Fnopo, occorre implementare le cure ostetrico-ginecologiche e neonatali” nel sistema sociosanitario Il ruolo dell’ostetrica/o è cruciale anche per colmare il senso di solitudine che la pandemia sta ampliando tra le donne e la famiglia tutta”.