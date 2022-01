Ente dello Spettacolo: Rivista del Cinematografo, nel numero di gennaio-febbraio nuove rubriche e il dramma dell’Afghanistan

(Foto: FEdS)

Tante novità nel numero di gennaio-febbraio della Rivista del Cinematografo: nuove rubriche, interviste, immagini esclusive e sguardi originali sul cinema. Con un reportage in esclusiva di Costanza Quatriglio, la Rivista (disponibile dal 1° febbraio e acquistabile al link www.cinematografo.it/riviste o scrivendo ad abbonamenti@entespettacolo.org) inaugura il 2022. “La regista – si legge in una nota – racconta la tragedia afghana, il dramma vissuto dall’etnia hazara, la fuga di bambini strappati alle loro madri per sottrarsi alla furia dei talebani. Ma anche storie di rinascita, di madri che incontrano nuovamente i figli dopo tanti anni, in cui il cinema diventa ponte tra lo schermo e il reale”.

A partire da questo numero, ogni mese il cuore della Rivista sarà rappresentato dai disegni di Takoua Ben Mohamed, fumettista e graphic-journalist di origine tunisina. La prima illustrazione riguarda l’Afghanistan: Takoua raffigura la condizione delle donne afghane di cui si è tanto parlato nei mesi precedenti ma che trova sempre meno spazio nel dibattito politico e sociale italiano.

Il primo numero del 2022 della Rivista del Cinematografo propone inoltre tre nuove rubriche. “RdC incontra” è dedicata a personaggi del mondo della cultura. In questo numero, l’intervista a tutto tondo di Gian Luca Pisacane all’attrice Charlotte Gainsbourg. “RdC ricorda” è la rubrica che nasce dall’archivio della Rivista. Si parte con l’intervista a Luis Buñuel realizzata alla fine degli anni sessanta da Mario Foglietti, critico e sceneggiatore, autore di memorabili interviste. E poi, ancora, Lisa Ginzburg dà il via a “Sillabari (le parole nelle immagini)”: ogni volta, per ciascun lemma del sillabario, sceglie e abbina due film di uscita recente. La scrittrice, scegliendo la parola “rivalità”, conduce l’analisi di “Illusioni perdute” e “West Side Story”.

Numerosi gli altri focus e approfondimenti offerti. Dopo essere stato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, “America Latina”, l’ultimo film di Damiano e Fabio D’Innocenzo distribuito da Vision, è al cinema dal 13 gennaio: approfondimenti, curiosità e immagini esclusive nella cover story.

Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega, offre la sua visione originale di “America Latina” rivivendo quest’opera che ci porta nei sotterranei della coscienza attraverso immagini esclusive e inedite realizzate dallo stesso Fabio D’Innocenzo. Inoltre, con Paolo Baldini, critico cinematografico, viene approfondito il “talento spigoloso” dei fratelli registi.

I critici della Rivista del Cinematografo offrono una guida ai film in sala con recensioni dei film: tra le altre, “Licorice Pizza” di Paul Thomas Anderson in uscita il 17 marzo, “Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley” di Guillermo Del Toro, attualmente in sala, “Cow” diretto da Andrea Arnold, disponibile su Mubi.

Ampio spazio dedicato alla serialità con le recensioni della serie tv di successo: “Narcos”, “Beatles”, “Succession”, “Monterossi”.