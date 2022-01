Terremoto Centro Italia: commissario a Ricostruzione e Agenzia del Demanio, firmata convenzione per 39 interventi su caserme

Sottoscritta oggi la convenzione tra il commissario straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, e il direttore della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia del Demanio, Filippo Salucci. La convenzione affida alla Struttura dell’Agenzia la progettazione e il monitoraggio di 39 interventi su caserme e strutture demaniali da ricostruire in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, indicati dall’Ordinanza speciale in deroga n.27 firmata lo scorso 14 ottobre dal commissario Legnini. La Struttura per la progettazione dell’Agenzia del Demanio si occuperà delle fasi preliminari, di project management, di supporto tecnico e monitoraggio della maggior parte degli interventi, 39 su un totale di 41 (dei restanti due se ne occuperà l’Arma dei Carabinieri), con l’obiettivo di rendere il processo più snello e coordinato possibile, garantendo allo stesso tempo i più alti standard di sicurezza sismica ed efficienza energetica degli edifici da realizzare o riparare, che in alcuni casi rivestono, oltre al ruolo strategico, anche un particolare valore architettonico-artistico. “Si tratta di un’ordinanza importante e innovativa – ricorda il commissario Legnini – sia per le procedure introdotte sia per l’impatto che avrà sul territorio, dato che questi presidi sono fondamentali non solo per le forze dell’ordine che così ritroveranno delle sedi nuove, sicure ed efficienti dal punto energetico, ma anche per le comunità a cui restituiamo luoghi strategici per la sicurezza e che spesso fanno parte anche del bagaglio identitario del paesaggio cittadino che il terremoto ha così radicalmente sconvolto”.