Al termine dell’udienza di oggi, svoltasi in Aula Paolo VI, il Papa ha salutato i genitori di Lorena e Antonella, le due sorelle morte in un incidente stradale a Roma lo scorso dicembre. Si tratta di Lorena e Antonella Flores Chevez, rispettivamente di 19 e 23 anni, che a bordo di una Peugeot 307, in via Cilicia, zona San Giovanni, si sono schiantate contro un albero.