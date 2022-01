Diocesi: Cagliari, sabato incontro su come “Educare alla consapevolezza digitale”

“Educare alla consapevolezza digitale”. Questo il tema dell’incontro-dibattito in programma sabato 22 gennaio presso l’aula magna del Seminario arcivescovile di Cagliari. L’appuntamento, con inizio alle 9.30, è promosso dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro e da quello per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Cagliari, in collaborazione con Ifos, Osservatorio Cybercrime Sardegna e Ucsi Sardegna. Durante i lavori verrà presentato il volume “SmartFamily. Manuale per la consapevolezza digitale in famiglia. Educare i bambini alle nuove tecnologie”, a cura di Luca Pisano e Gesuina Cherchi, la cui prefazione è stata scritta dall’arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi.

L’incontro, trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Ufficio comunicazioni sociali, sarà aperto dai saluti di mons. Giulio Madeddu, direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, e di Ignazio Boi, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e lavoro. Seguirà la presentazione del manuale da parte di Luca Pisano, psicologo psicoterapeuta e direttore dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna e del Master in Criminologia Ifos, e di Gesuina Cherchi, psicologa psicoterapeuta e coordinatrice dei Consultori familiari dell’Asl Nuoro. Previsti anche gli interventi di Andrea Pala (presidente Ucsi Sardegna), degli psicologi Giorgio Marras e Irene Urrai (sezione Educare al digitale, bullismo e cyberbullismo Ifos) e di Osama Al Jamal (vicepresidente Società italiana di pediatria). Le conclusioni saranno affidate a mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e vicepresidente Cei.